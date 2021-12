Neue Rekorde überfliegen den Kunstmarkt

Von Weltrekorden vieler Arten berichten die Auktionshäuser für 2021. So triumphierte am Donnerstag das Dorotheum über das "beste Jahr in der Geschichte des Hauses" sowie "Weltrekordpreise in allen Malerei-Sparten", obwohl in den kommenden Tagen noch Auktionen anstehen.

Offenbar bewährten sich Kunstwerke als "alternative Geldanlagen" resümiert Martin Böhm, Geschäftsführer des Dorotheums. Hinzu komme "die rasch steigende Anzahl der Onlinegebote". Das Onlinegeschäft wird offenbar durch die Pandemie beschleunigt - sowohl durch Zusatzinvestitionen der Anbieter wie durch Akzeptanz der Kunden. Auch ...