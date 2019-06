Neuer Burgtheater-Direktor Kusej stellt ersten Spielplan vor

Am Donnerstag stellt der designierte Direktor des Burgtheaters, Martin Kusej, seinen ersten Spielplan vor. Der 58-jährige Kärntner Slowene ist derzeit künstlerischer Leiter des Münchner Residenztheaters und folgt mit Ende dieser Saison auf Karin Bergmann, die in den vergangenen fünf Jahren als erste Frau an der Spitze der österreichischen Nationalbühne stand.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kusej bringt viele neue Ensemblemitglieder