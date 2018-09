Neuer "Opus Klassik"-Preis an Damrau und Flórez

Der neue deutsche Musikpreis Opus Klassik geht in diesem Jahr an die Sopranistin Diana Damrau als Sängerin des Jahres und an den Tenor Juan Diego Florez als Sänger des Jahres. Der Verein zur Förderung der Klassischen Musik veröffentlichte die Preisträger am Montag im Internet. Als Dirigent des Jahres wird am 14. Oktober in Berlin Cornelius Meister vom ORF Radio-Symphonieorchester ausgezeichnet.

SN/sf Juan Diego Flórez wird mit einem „Opus Klassik“ ausgezeichnet.