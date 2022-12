Neues Album von Lana Del Rey im März

Mit Lana Del Rey hat nach Metallica ein weiterer US-Top-Act für 2023 ein neues Album angekündigt. Das achte Studiowerk der Sängerin (rechnet man ihr Debüt unter dem Namen Lizzy Grant nicht mit ein) trägt den Namen "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" und erscheint am 10. März. Der Titelsong, eine wunderschöne epische Ballade im typischen Lana-Stil, ist bereits online.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/K Popstar veröffentlichte einen neuen Song

Komponiert hat der Popstar das Lied gemeinsam mit Mike Hermosa, produziert mit Jack Antonoff, Drew Erickson, Benji und Zach Dawes. Am Album haben des weiteren Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis und SYML mitgearbeitet. Den Longplayer wird es in mehreren Langspielplattenversionen (unterschiedliche Cover und Vinylfarben) geben. (S E R V I C E - www.lanadelrey.com)