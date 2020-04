The Strokes verloren jene Räudigkeit, die sie zur großen Rockband machte. Jetzt fanden sie eine neue Wildheit.

Dass Rick Rubin an den Hebeln sitzt im Studio, ist wenig verwunderlich. Rubin wird gern geholt, wenn alles knapp davor steht, auseinanderzubrechen. The Strokes geben das zwar nicht zu. Aber dass es in den vergangenen Jahren in dieser Band gekracht ...