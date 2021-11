Neues Buch über Martha Weiser: "Irgendwer wird Hellbrunn erwecken"

Das "Fest in Hellbrunn" war ebenso Teil des Lebenswerks von Martha Weiser wie "Essen auf Rädern" und die Hauskrankenpflege.

"Wer für Hellbrunn zuständig ist, kann nicht anders! Er muss Kultur betreiben!" Das erwiderte Anfang der 70er-Jahre die Stadträtin Martha Weiser (ÖVP) auf die Attacke von Bürgermeister Heinrich Salfenauer (SPÖ), die Kultur gehe sie einen Tinnef an. Doch in der Liegenschaftsverwaltung war Hellbrunn in ihrem Ressort. Als sie das Steintheater hatte renovieren lassen, wollte sie dorthin zurückbringen, wofür Hellbrunn "Lustschloss" heißt: Musik, Tanz und Theater. Für dieses "Fest in Hellbrunn" fand sie Verbündete - allen voran Bernhard Paumgartner als Präsident ...