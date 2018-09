Neues Museum für Freiheitsstatue eröffnet im Mai 2019

Das neue Museum für die New Yorker Freiheitsstatue soll im kommenden Mai eröffnen. In dem Ausstellungsgebäude solle dann auch die Original-Fackel der Statue ausgestellt werden, die bei einer Renovierung durch eine Kopie ersetzt wurde, teilten die Betreiber mit. Außerdem werden Filme und alle Ausstellungsstücke, die sich derzeit in einem Museum im Sockel der Statue befinden, gezeigt.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Rund 4,5 Millionen Menschen besuchen pro Jahr Liberty Island