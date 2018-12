Neues Museum widmet sich Schriftsteller Solschenizyn

In Moskau erinnert seit Montag ein Museum an den vor 100 Jahren geborenen Schriftsteller und Dissidenten Alexander Solschenizyn (1918-2008). Es wurde in der früheren Wohnung des Autors der Lagerchronik "Archipel Gulag" und Literaturnobelpreisträgers von 1970 eingerichtet, wie russische Medien am Montag berichteten.

SN/APA (dpa)/Tim Brakemeier Moskau gedenkt Alexander Solschenizyn