Neues Projekt fördert junge Journalisten

Im Lern.Film.Studio können Jugendliche selbst Dokus und Werbespots produzieren. .

"Learning by doing": Unter dieser Maxime erhalten Salzburger Jugendliche die Möglichkeit, vor oder hinter die Kamera treten. Das Lern.Film.Studio in Wals-Siezenheim soll jungen Menschen nicht nur Medienkompetenz vermitteln, in einem Fernsehstudio können Interessierte auch den technischen Umgang mit audiovisuellen Werkzeugen erlernen.

Hinter dem Projekt stehen namhafte Journalisten, die ihren Beitrag für die Zukunft des Nachrichtenjournalismus leisten wollen. "Als zweifache Mutter habe ich gesehen, mit welchen Informationen unsere Jugendlichen gefüttert werden", sagt Vereinsobfrau Susanne Radke. Nachrichten würden von jungen Leuten oftmals nach Schlagzeilen beurteilt, dabei sei der unabhängige Nachrichtenjournalismus die Basis der Demokratie.

Seit einem Jahr gibt es den Verein, bis zu 500 Jugendliche aus Salzburg können an Videoprojekten und Workshops teilnehmen. Die Infrastruktur des Fernsehsenders RTS bietet das nötige Equipment, mit dem die Jugendlichen unter anderem Werbespots und Dokumentarfilme gestalten können. "Die werden auch tatsächlich ausgestrahlt", betont Susanne Radke. Die RTS-Journalisten bieten zudem Workshops und Videokurse an.

Der Verein bezeichnet sich selbst weder als einer politischen Richtung zugeordnet noch kommerziell orientiert. Zehn Schulen in Stadt und Land Salzburg sowie drei außerschulische Einrichtungen sind an dem Projekt beteiligt, das bereits mit dem Regionalitätspreis ausgezeichnet wurde. Auch Menschen mit Downsyndrom und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind im Team.

Welche Themen bewegen denn nun die Jugendlichen? "Arbeit, mangelndes Freizeitangebot, Mobilität und Digitalisierung gehören dazu", erzählt Susanne Radke: "Das Thema Corona hingegen können sie nicht mehr hören."