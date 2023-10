Neues Soundsystem für die Wiener Arena

Der Konflikt der traditionsreichen Wiener Arena mit den neuen Anrainern könnte sich entschärfen. Wie der SPÖ-Klub am Montag der APA mitteilte, wird die Veranstaltungslocation mit einem neuen Soundsystem im Open-Air-Bereich ausgestattet. Damit können Events in der gewohnten Lautstärke durchgeführt werden - während zugleich die Nachbarn vor übermäßiger Lärmbelästigung geschützt werden sollen, wie es hieß.

Die Entscheidung ist für das System "Panther" der Firma Meyer Sound gefallen. Die Dezibel außerhalb des Areals sollen dadurch um die Hälfte reduziert werden, die Basswellen sind hingegen, so verspricht man, weiter ungetrübt im Konzertbereich spürbar. Die Stadt unterstützt die Maßnahme, die Details zur Finanzierung werden noch kommuniziert.

Die Arena ist eine der bekanntesten Konzert-Locations der Stadt. Jahrzehntelang konnte in der Peripherie in Erdberg relativ unbehelligt musiziert und gefeiert werden. Die Umgebung war eher industriell bzw. von Verkehrsbauten - etwa der Südosttangente - geprägt. Das hat sich inzwischen geändert. Der historische Backsteinkomplex wird seit einiger Zeit von Wohn-Hochhäusern gesäumt. Seit die ersten Bewohner dort eingezogen sind, sind die Dezibel in der Arena ein Thema.

Berichte, wonach Beschwerden über die Lautstärke eingetrudelt sind, sorgten für großes Aufsehen. Sogar "Die Ärzte" scherzten kürzlich bei ihrem Auftritt über Anrainer, die schon beim Soundcheck der Band die "Bullen" geholt hätten.