Neues Spitzenpersonal für Bayerische Staatsoper

Neues Spitzenpersonal für die Bayerische Staatsoper: Serge Dorny wird mit 1. September 2021 Intendant, Vladimir Jurowski zum selben Zeitpunkt Generalmusikdirektor. Das hat das bayerische Kabinett am Dienstag in München entschieden. Der 56-jährige Belgier Dorny tritt die Nachfolge von Nikolaus Bachler an, der seit 2008 die Staatsoper leitet und dessen Amtszeit am 31. August 2021 endet.

