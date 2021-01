Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ohne Publikum - Barenboim dirigiert 2022

Im Goldenen Saal des Musikvereins läutet am Freitag seit 11.15 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker das Jahr 2021 ein. Traditionell wird das Konzert unter Riccardo Muti angesichts der Coronalage jedoch keineswegs.

So muss das Klassikgroßevent heuer erstmals gänzlich ohne Livepublikum stattfinden. Zumindest programmatisch setzt man aber auf altvertraute Klänge, Werke der Strauß-Dynastie dominieren. Der 79-jährige Muti wird bereits zum sechsten Mal am Pult des Neujahrskonzerts stehen. Diese Walzerseligkeit nach einem harten Jahr 2020 wird dabei zum 63. Mal vom ORF in alle Welt gesandt: Um 11.15 Uhr startet ORF 2 mit der Übertragung aus Wien, die auch wieder in rund 90 Ländern zu sehen sein wird. Darüber hinaus überträgt Ö1 das Konzert im Radio live - neben Dutzenden anderer Radiostationen weltweit.

Daniel Barenboim wird 2022 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein dirigieren. Das gab das Orchester am heutigen Freitag gegenüber der APA bekannt. Damit setzt man nach Routinier Riccardo Muti, der heuer bereits auf seinen sechsten Einsatz am Neujahrskonzertpult kam, auf einen ebenfalls erfahrenen Dirigenten. So wird der Auftritt von Barenboim am 1. Jänner 2022 sein drittes Engagement für das Neujahrskonzert nach 2009 und 2014 werden.

Aber auch abseits der Neujahrskonzerteinsätze ist das Arbeitspensum des Generalmusikdirektors der Berliner Staatsoper Unter den Linden gewaltig: Neben zahlreichen Tourneeauftritten als Pianist und Dirigent mit den renommiertesten Orchestern weltweit - darunter regelmäßig nicht zuletzt die Wiener Philharmoniker - bekleidet Barenboim als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden, als Chefdirigent der Staatskapelle Berlin sowie der Führung seines West-Eastern-Divan-Orchestras gleich mehrere hochrangige Vollzeitstellen.

Quelle: APA