New Yorker Konzerthalle soll umgebaut werden

Nach zahlreichen gescheiterten Plänen und Verzögerungen soll die Konzerthalle der New Yorker Philharmoniker nun für 550 Millionen Dollar (etwa 500 Mio. Euro) komplett umgebaut werden. Die Arbeiten an der Halle am Lincoln Center in Manhattan sollen 2022 beginnen und im März 2024 abgeschlossen sein, teilten die Philharmoniker am Montag mit.

SN/APA (AFP/GETTY)/Brian Ach Die David Geffen Hall am Lincoln Center wird renoviert