New Yorker Metropolitan Museum wird 150: Pause statt Party

Zum 150. Jahrestag seiner Gründung am Montag (13. April) hatte das New Yorker Metropolitan Museum ein riesiges Programm geplant. Aber dann kam die Coronapandemie, und der österreichische Direktor des Hauses, Max Hollein, musste das Museum am New Yorker Central Park schließen - was auch an seinem Ehrentag so bleibt.

Das geplante Jubiläumsprogramm fällt aus