New Yorker Metropolitan Oper plant virtuelle Gala mit Stars

Mit Stars wie Anna Netrebko und Jonas Kaufmann will die renommierte New Yorker Metropolitan Oper in der Coronakrise eine virtuelle Gala organisieren. Die Veranstaltung solle am 25. April um 19.00 Uhr MESZ kostenlos im Internet zu sehen sein, teilte die Oper am Montag in New York mit.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Die berühmte Met ist - wie so viele Opernhäuser - derzeit geschlossen