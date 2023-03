Nextcomic-Festival in Linz: Gesellschaftpolitk in Bild und Text

Das Nextcomic-Festival in Linz zeigte, wie sich aus vielen Blickwinkeln drängende Geschichten der Gegenwart aufzeichnen lassen.

Eine Frau boxt sich durch, nicht nur als Comicfigur. Es geht um eine wahre Geschichte des Überlebens in einer Welt, in der Diskriminierung Alltag ist. Die Frau heißt Joy. Sie ist Comicfigur, aber es gibt sie wirklich. Joy ist eine von zehn Frauen, deren Geschichten Valerie Bruckbög, nun ja im wahrsten Sinne, aufgezeichnet hat in "10fold - Stories against discrimination". Die Arbeit der gebürtigen Linzerin entstand im Rahmen eines Projektes von Erasmus+ und war in den vergangenen Tagen beim Linzer ...