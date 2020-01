Nibelungen-Festspiele planen Wasserwelt in Worms

Mit einer spektakulären Wasserwelt als Bühnenbild vor dem Kaiserdom wollen die Nibelungen-Festspiele in Worms in diesem Jahr (17. Juli bis 2. August) die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Der Schweizer Regisseur Roger Vontobel übernimmt die Inszenierung des Stücks "Hildensaga. Ein Königinnendrama" des österreichischen Dramatikers Ferdinand Schmalz. Darin sollen die Frauen im Zentrum stehen.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Nibelungen-Sage wird in Worms jedes Jahr neu inszeniert