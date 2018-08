Nicolas Cage kommt zum /slash Filmfestival nach Wien

Das Wiener /slash Filmfestival hat für seine kommende Ausgabe einen waschechten Hollywoodstar an Land gezogen: Nicolas Cage wird bei der Eröffnung am 20. September der Österreichpremiere seines Films "Mandy" im Gartenbaukino beiwohnen, wurde am Freitag mitgeteilt. Der Horrorstreifen von Regisseur Panos Cosmatos feierte heuer beim Sundance Film Festival seine Weltpremiere.

SN/APA (AFP/GETTY)/Jason Kempin Hollywoodstar Nicolas Cage beehrt die Bundeshauptstadt