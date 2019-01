Niederlande starten ins Rembrandt-Jahr

Die Niederlande stehen 2019 ganz im Zeichen des Malers Rembrandt van Rijn. Vor 350 Jahren, am 4. Oktober 1669, starb der holländische Meister in Amsterdam. Prinzessin Beatrix wird das Themenjahr "Rembrandt und das Goldene Zeitalter" am 30. Jänner im Mauritshuis in Den Haag offiziell eröffnen. Mit Ausstellungen und Rundgängen ehren Städte und Museen im ganzen Land den Maler und sein Werk.

SN/APA (Archiv/AFP)/JERRY LAMPEN Amsterdamer Reichsmuseum zeigt seine Rembrandt-Sammlung