Nina Stemme ist neues Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

Nina Stemme ist eine der größten Opernsängerinnen unserer Tage. Seit dem gestrigen Sonntagabend hat die Schwedin diesen Status nun gleichsam auch schriftlich, wurde die 59-Jährige doch auf offener Bühne zum neuen Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt. Im Anschluss an eine "Lohengrin"-Repertoirevorstellung erhielt Stemme im Kostümdirndl die Würdigung aus den Händen von Kultursektionschef Jürgen Meindl.

"Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn Du hier bist, wenn Du probst und auftrittst. Nicht nur, weil Dich das Publikum auf Händen trägt, sondern auch, weil die gesamte Belegschaft Dich geschlossen verehrt", zollte Laudator und Hausherr Bogdan Rošcic dem neuen Ehrenmitglied seinen Respekt, das bisher 16 Rollen in 142 Vorstellungen an der Staatsoper sang. "Während dieser 20 Jahre an der Wiener Staatsoper habe ich so viel gelernt und habe auch ein künstlerisches Zuhause gefunden", zeigte sich Stemme im Gegenzug bewegt von der Auszeichnung.