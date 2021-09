Nirvana und "Nevermind": Ein Urknall vor 30 Jahren

Wieder und wieder gehört nach 30 Jahren: Das laute Donnern und das schmerzhafte Krachen, mit dem die Band Nirvana einst die Welt beben ließ, spürt sich immer noch gewaltig an.

Wenn das Licht aus sei, dann sei es weniger gefährlich, singt der junge Mann, der da allein steht. Mit seiner akustischen Gitarre. An einer Kreuzung, wo sonst ein Passantenmeer wogt. Jetzt tröpfeln die Menschen nur langsam, vereinzelt an ihm vorbei. Die Sonne strahlt. Dennoch liegt bleischwer das vergangene Eingesperrtsein über der Stadt.

Es ist ein warmer Sommertag nach einer Welt im Covid-Lockdown und vor dem Ungewissen. Später Juni 2021. "When the lights out, it's less dangerous", singt der ...