Nitschs 6-Tage-Spiel in Prinzendorf gestartet

24 Jahre nach der Premiere hat in den frühen Samstagmorgenstunden die Zweitaufführung des 6-Tage-Spiels von Hermann Nitsch auf Schloss Prinzendorf in Niederösterreich begonnen. Nach genauen Vorgaben des im April verstorbenen Aktionskünstlers führen dabei 70 Akteure und 100 Musiker am Wochenende den ersten und zweiten Tag des Schlüsselwerks des "Orgien-Mysterien-Theaters" auf - die restlichen Tage sollen in den nächsten Jahren folgen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Weggefährten des verstorbenen Aktionisten führen Schlüsselwerk auf

Nachdem die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr eine Wiederaufführung zu Lebzeiten des Künstlers vereitelt hatte, beschränken sich die Veranstalter auch 2022 zur Reduktion von Infektionsrisken auf einen Teil der Inszenierung, die auf einer im Frühjahr 2021 finalisierten Partitur basiert. Für die Umsetzung sind enge Weggefährten des Künstlers verantwortlich, darunter Pflegesohn Leonhard Kopp, Nitschs langjähriger Assistent Frank Gassner sowie Dirigent Andrea Cusumano, der seit 2004 die musikalische Leitung seiner Aktionen innehatte. Laut Veranstalterangaben waren für das Wochenende etwa 500 Besucher angemeldet. Der Genuss des Gesamtkunstwerks wurde am Samstagvormittag jedoch durch starken Regen etwas getrübt.