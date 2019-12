Nobelpreis-Tage starten mit PK von Handke und Tokarczuk

Am Freitag beginnen die offiziellen Verpflichtungen für die Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2018, die Polin Olga Tokarczuk, und den Preisträger des Jahres 2019, den Österreicher Peter Handke, in Stockholm. Um 13 Uhr findet in der Schwedischen Akademie eine internationale Pressekonferenz statt. Fragen, die politische Themen betreffen, sind wahrscheinlich.

SN/APA (AFP)/ALAIN JOCARD Am Dienstag bekommt Handke den Nobelpreis