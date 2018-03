Nobelpreisträger fordern Journalisten-Freilassung in Türkei

In einem offenen Brief an Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan haben 44 Nobelpreisträger die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit in der Türkei und die Freilassung kritischer Journalisten gefordert. "Wir rufen zur Aufhebung des Ausnahmezustands auf, zu einer schnellen Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und zur uneingeschränkten Rede-und Meinungsfreiheit", heißt es in dem Schreiben.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Auch Elfriede Jelinek unterzeichnete