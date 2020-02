Nobelzentrum im Herzen von Stockholm geplant

Beste Lage mit Hafenblick: Die Nobelstiftung will ihr geplantes neues Nobelzentrum im Herzen von Stockholm errichten. Der Bau soll neben Slussen, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt der schwedischen Hauptstadt, direkt am Wasser entstehen, wie die Stiftung und die Stadt Stockholm am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt gaben.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Auch das Alfred Nobel Museum (hier der Eingang) kommt ins neue Zentrum