Nova Rock-Festival wird zum Pilotprojekt: "Wir sind ein Teil der Lösung"

Mit dem Festival Nova Rock Encore wollen Veranstalter ein Modell für den Herbst schaffen. Man setzt nun auf die Wissenschaft und fordert klare Regeln.

Für das Frequency-Festival waren heuer letztlich alle Vorbereitungen umsonst. Von 19. bis 22. August sollte es in St. Pölten mit bis zu 50.000 Besuchern pro Tag stattfinden. Vier Wochen davor erteilte die Stadt St. Pölten eine Absage. Die Gesundheit der Bevölkerung gehe vor, argumentierte die Bezirkshauptmannschaft mit Verweis auf die Ausbreitung der Delta-Variante. Die Verordnung, die in Österreich seit 1. Juli prinzipiell Open-Air-Veranstaltungen ohne Besucher-Obergrenzen erlaubt, wurde in St. Pölten wieder verschärft.

Enttäuschung und Wut über das kurzfristige Verbot seien groß gewesen, sagte Ewald Tatar von Barracuda Music am Mittwoch. In einem Pressegespräch gingen der Veranstalter am Mittwoch in die Offensive. In vier Wochen soll wieder ein Großkonzert in Niederösterreich stattfinden. Mit dem eintägigen Festival Nova Rock Encore, das (als Ersatz für das im Frühsommer abgesagte Nova Rock), für 11. September im Stadion Wiener Neustadt mit Bands wie Seiler & Speer oder Parov Stelar geplant ist, wolle man "Signale in Richtung Politik aussenden" und auch "aufzeigen, wie wir als Veranstalter die Zukunft der Konzerte in Österreich sehen wollen", sagte Tatar.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Ewald Tatar setzt auf strenge Regeln: „Enttäuschung über kurzfristiges Verbot war groß.“

Veranstalter setzen auf die Wissenschaft: "Sind nicht Teil des Problems"

Mit wissenschaftlicher und medizinischer Unterstützung des Public-Health-Experten Hans-Peter Hutter, des Simulationsforschers Niki Popper und des Mediziners Herbert Weltler solle das Open Air mit 10.000 Besuchern auch zum Vorzeigemodell für sichere Veranstaltungen im Herbst und Winter werden. "Wir sind nicht Teil des Problems, wir sind Teil der Lösung, das sollte man auch von Seiten der Politik verstehen", sagte Tatar. Umfragen hätten gezeigt, dass bei der jungen Zielgruppe Konzert- und Festivalbesuche eine Motivation seien, sich impfen zu lassen. Beim Frequency-Festival sei diese Chance politisch verpasst worden, Gesundheitsminister Mückstein habe "50.000 Jugendliche enttäuscht im Regen stehen lassen".

Mit der wissenschaftlichen Begleitung sei das Festival ein Pilotprojekt, mit dem man zeigen könne, "wie man Events pandemiefähig machen und Jugendlichen ihre Bedürfnisse nach Kultur und sozialen Kontakten erfüllen kann", erläuterte Experte Hutter. Das Ziel müsse sein, "zu einer Normalität zu kommen und die Infektionen niedrig zu halten", sagte Niki Popper Popper via Videobotschaft und hob ebenfalls den Impfanreiz hervor, den Festivalbesuche bieten könnten.

Nova Rock Encore: 2G-Regel soll Jugendlichen Chance zum Feiern geben

Beim Nova Rock Encore soll eine verschärfte 2G-Regel gelten: Für den Zutritt ist eine Vollimmunisierung nötig oder ein PCR-Test, der nicht 72 sondern 48 Stunden Gültigkeit hat. Das Konzept sei nicht in der Annahme gemacht worden, dass im September die Inzidenzen niedrig seien, es sei "auf eine problematischere Grundsituation ausgelegt", sagte Hutter. Die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen (am Mittwoch kletterten sie auf über 900) müsse man differenziert (etwa nach Altersgruppen und Clustern) bewerten.

Im Namen der Veranstaltungswirtschaft forderte Christoph Klingler (CTS Eventim) von der Politik "klare und vor allem verbindliche Regeln". Die Frequency-Absage sei vergleichbar mit einem fast fertig gebauten Mietshaus, "bei dem es kurz vor dem Einzug der Mieter plötzlich heißt, jetzt müsse es abgerissen werden".

Wiener Neustadts Bürgermeister Peter Schneeberger bekräftigte seine Zusage zu Nova Rock Encore: "Ein Ja muss ein Ja sein. Wir müssen Jugendlichen die Chance geben, mit der Pandemie leben zu lernen."