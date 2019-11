Nürnberger Intendant sprang für Sänger ein

Ein denkwürdiger Abend am Nürnberger Staatstheater: Der Chef persönlich ist dort am Freitagabend für den erkrankten Hauptdarsteller eingesprungen. Staatsintendant Jens-Daniel Herzog sang in der letzten Vorstellung von Giuseppe Verdis Oper "Don Carlos" in seiner eigenen Inszenierung gewissermaßen Playback.

SN/APA (dpa/Archiv)/Daniel Karmann Es wurde französisch und italienisch gesungen