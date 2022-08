Oberhollenzer ist neuer künstlerischer Leiter im Künstlerhaus Wien

Günther Oberhollenzer übernimmt mit 1. Oktober die künstlerische Leitung des Künstlerhauses in Wien. Das gab die Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs am Dienstag bekannt. Die Entscheidung fiel einstimmig aus. Der gebürtige Südtiroler folgt auf Tim Voss, der bereits 2019 seinen Vertrag gekündigt hatte und dessen Aufgaben zwischenzeitlich vom Programmausschuss der Vereinigung übernommen wurden.

Oberhollenzer setzte sich gegen acht weitere Bewerberinnen und Bewerber, die es auf die Shortlist geschafft hatten, durch. Er zeichnet in Zusammenarbeit mit dem Programmausschuss für die Gestaltung des Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms der nächsten Jahre verantwortlich. Der studierte Kunsthistoriker, Jahrgang 1976, betätigte sich seit 2016 als leitender Kurator der Landesgalerie Niederösterreich in Krems. Zuvor war er Kurator und Projektleiter im Essl Museum in Klosterneuburg und Mitarbeiter im Referat Bildende Kunst der Kulturabteilung der Stadt Wien.

Tanja Prušnik, Präsidentin der Künstlerhaus Vereinigung, zeigte sich überzeugt, mit Oberhollenzer eine "ausgezeichnete Wahl" getroffen zu haben: "Mit seiner jahrelangen Erfahrung als Kurator zeichnet er sich international nicht nur durch sein Fachwissen, sondern auch besonders durch seine tiefgehende Kenntnis der Vereinigung und ihrer Mitglieder aus." Im Vorjahr kuratierte er bereits gemeinsam mit Larissa Agel die Mitgliederausstellung der Vereinigung "(K)ein Mensch ist eine Insel".

"Das Künstlerhaus und die Künstlerhaus Vereinigung kenne und schätze ich seit vielen Jahren als wichtigen, lebendigen Ort für zeitgenössische Kunst in Wien und Österreich", freute sich Oberhollenzer über seine neue "schöne wie vielseitige Aufgabe".

(S E R V I C E - www.k-haus.at)