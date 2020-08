Oberösterreich beteiligt sich am "IG Netz" für Theaterszene

Oberösterreich beteiligt sich ab heuer ebenfalls am "IG Netz", das Zuschüsse zu Arbeitgeberkosten für Vereine und Theatergruppen in der freien Theaterszene übernimmt und so sichere Anstellungen für Künstlerinnen und Künstler ermöglicht. Wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Montag mitteilte, steigt das Land mit rund 15.600 Euro ein.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Landeshauptmann Thomas Stelzer

Der Bund hat aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise seine diesjährige Förderung für das von der IG Freie Theaterarbeit administrierte IG Netz bereits von 300.000 auf 500.000 Euro erhöht, zudem beteiligen sich seit heuer auch die meisten Bundesländer daran. Bisher konnten laut Stelzer nur jene oberösterreichischen Gruppen über das IG Netz gefördert werden, die auch vom Bund unterstützt wurden - 2018 erhielten sie in Summe 42.800 Euro. Durch den Einstieg Oberösterreichs stehe diese Möglichkeit nun auch jenen offen, die nur vom Land Oberösterreich gefördert werden. Die vom Land zur Verfügung gestellten 15.600 Euro sind für Initiativen aus dem Bundesland reserviert. Quelle: APA