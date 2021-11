Oberösterreich startet mit Kultur-Sperre

Das allgemeine Veranstaltungsverbot dürfte ab Montag Kinos, Theater und Konzerte erfassen.

Die Kulturplattform Oberösterreich, kurz KUPF, schlug als Erste Alarm: Sollten ab kommendem Montag im Zuge eines allgemeinen Veranstaltungsverbots auch alle Kulturveranstaltungen untersagt sein, müssten dringend die entsprechenden Hilfsmaßnahmen wieder auf den Weg gebracht werden.

Auch wenn es damit offiziell noch nicht bestätigt sei: Er rechne damit, dass ab Montag "alle Veranstaltungen, egal ob Kultur oder was auch immer," in Oberösterreich verboten sein würden, und zwar für alle, also auch für Geimpfte und Genesene, sagte Thomas Diesenreiter als Geschäftsführer ...