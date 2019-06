Ö1-"Hörbilder"-Feature bei "New York Festivals" prämiert

Das von Natasa Konopitzky gestaltete Ö1-"Hörbilder"-Feature "Mein Glück ist, dass mich mein Glück nicht verlässt..." ist am Montagabend bei den "New York Festivals International Radio Awards" prämiert worden. Die Sendung erhielt Gold in der Kategorie "Documentary/Heroes", teilte der Sender mit. Ö1 wiederholt den Zweiteiler am 1. und 2. November sowie als vierteiligen Podcast.

Die Radiopreise der "New York Festivals" werden von einer international besetzten Jury vergeben. Heuer haben Radiostationen aus mehr als 35 Ländern Sendungen eingereicht. Quelle: APA