Österreich auf der Biennale: "Baustopp" symbolisiert Verhinderung

Raum abgeben und teilen: Österreichs Pläne für die Architekturbiennale in Venedig erhielten keine Genehmigung.

Blick in das Inneres des Österreich-Pavillons auf der Biennale.

Der Eingang zum Österreichischen Pavillon der 18. Architekturbiennale in Venedig verströmt Häuslbauercharme. Der Einbau in das von Josef Hoffmann 1934 errichtete Gebäude in Form einer Rigipswand ist noch nicht gänzlich ausgemalt. Ist das Geld ausgegangen? War die Zeit zu knapp? Dieser Charakter des Unfertigen, Beiläufigen ist symptomatisch für das Erscheinungsbild, das der heimische Beitrag heuer abgibt - und natürlich ist dies bewusst gewählt. Denn das Projekt "Partecipazione/Beteiligung" des Wiener Architekten Hermann Czech und des Architekturkollektivs AKT ist letztlich die Dokumentation ...