Österreicherin juriert Deutschen Buchpreis

Die Journalistin Anne-Catherine Simon ist eine der sieben Juroren für den Deutschen Buchpreis 2021. Die gebürtige Grazerin und Kulturredakteurin der Tageszeitung "Die Presse" entscheidet also über eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. Dies gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag bekannt. Nun können deutsche, österreichische und Schweizer Verlage Romane einreichen, die von 1. Oktober 2020 bis 21. September 2021 erscheinen. Der nach Ansicht der Jury beste Autor wird am 18. Oktober den mit 25.000 Euro dotierten Preis erhalten.

Quelle: SN