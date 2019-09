Österreichische Kunstpreise: Haderlap und Kudlacek unter den Preisträgern

Die Empfänger des Österreichischen Kunstpreises 2019 stehen fest: Die jeweils mit 15.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen u.a. an Maja Haderlap in der Kategorie Literatur, Regisseurin Martina Kudlacek im Bereich Film und Ashley Hans Scheirl für Bildende Kunst. Der Hans-Hollein-Kunstpreis für Architektur geht an PPAG architects. Die Verleihung findet am 25. November im Bundeskanzleramt statt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Maja Haderlap erhält den Preis in der Kategorie Literatur