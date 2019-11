Österreichischer Buchpreis wird zum vierten Mal vergeben

Am Montagabend wird im Kasino am Schwarzenbergplatz in Wien zum vierten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Ins Finale gekommen sind Raphaela Edelbauer mit "Das flüssige Land", Sophie Reyer mit "Mutter brennt", Karl-Markus Gauß mit "Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer", Clemens J. Setz mit dem Erzählband "Der Trost runder Dinge" und Norbert Gstrein mit "Als ich jung war".

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Raphaela Edelbauer ist eine der Finalistinnen