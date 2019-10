Österreichischer Krimipreis 2019 geht an Autorin Alex Beer

Der zum dritten Mal vergebene Österreichische Krimipreis geht heuer an die in Bregenz geborene und in Wien lebende Autorin Alex Beer. Der mit 4.000 Euro dotierte und von den Swarovski Kristallwelten gestiftete Preis wird am 25. Oktober beim Krimifest Tirol in Wattens überreicht. Die Gewinnerin des Vorjahres, Ursula Poznanski, wird die Laudatio halten.

SN/APA/ROBERT JAEGER Alex Beer darf sich über 4.000 Euro freuen