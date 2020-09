Österreichischer Kunstpreis an Jermolaewa und Röggla

Der mit je 15.000 Euro dotierte Österreichische Kunstpreis geht heuer u.a. an Anna Jermolaewa (Bildende Kunst), Norbert Pfaffenbichler (Film), Kathrin Röggla (Literatur) und Kurt Hofstetter (Medienkunst). Die Preisüberreichung findet im Rahmen eines Festakts am 24. November in der Wiener Hofburg im Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt.

Die weiteren Kunstpreise, die jeweils für ein Gesamtwerk vergeben werden, gehen heuer gemäß einer Aussendung von Dienstag an Renate Habinger (Kinder- und Jugendliteratur), esc - medien kunst labor (Kulturinitiativen), Inge Dick (Künstlerische Fotografie) sowie in der Sparte Musik an Susanne Kirchmayr (Electric Indigo) und Peter Ablinger. Den ebenfalls mit Euro 15.000 dotierten Hans-Hollein-Kunstpreis für Architektur bekommt Elsa Prochazka. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch unabhängige Jurys, eine Bewerbung ist nicht möglich. Quelle: APA