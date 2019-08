Österreichs Mehlspeiskultur zum Weltkulturerbe erklärt

Österreichs Mehlspeiskultur ist zum Weltkulturerbe erklärt worden. Die UNESCO-Kommission hat sie im Juli in das Register "Guter Praxisbeispiele zur Erhaltung und Weitergabe des immateriellen Kulturerbes" aufgenommen, teilte der Obmann der "Freunde der österreichischen Mehlspeiskultur", Alfred Fiedler, am Freitag in Linz mit.

SN/APA (AFP/Archiv)/GABRIELLE GRENZ Die Sachertorte ist ein österreichischer Klassiker