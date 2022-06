Offene, neue Heimat für Salzburger Festspielschätze

In der Salzburger Riedenburg werden die Salzburger Festspiele ein neues Archiv beziehen, das die Türen weit aufreißen will.

Waschbecken auf Kniehöhe, Toiletten kindgerecht niedrig: Eine fesche Villa von außen - aber drinnen halt noch nicht ganz tauglich für die Zukunft. Kein Wunder, war ja jahrelang ein Kindergarten, das 1841 errichtete Haus in der Riedenburg-Vorstadt, die einstige Villa Weizner, hinter die neue Wohnblöcke gepatzt wurden. Offizierskasino mit Jazzclub war das Haus auch, in der US-Besatzungszeit. Im Herbst 2023 wird die Kunst zurückkehren. Jedenfalls das, was von der Kunst der Salzburger Festspiele bleiben soll.

In die fesche Villa ...