Ohne Kunst und Kultur bleibt es still

Für Museen, Opernhäuser, Theater und andere Institutionen heißt es neuerlich: Schließen, Absagen, Verschieben oder ins Netz ausweichen.

Buchstäblich bis zur letzten Minute haben manche Institutionen zu Wochenbeginn ihre Kulturangebote noch aufrechterhalten. Am Dienstag um 0.00 Uhr ist die neue Coronaverordnung in Kraft getreten, die das Kulturleben im Land einen Monat lang stilllegt. Bis 23.59 Uhr blieb deshalb am Montag etwa das Bank Austria Kunstforum in Wien geöffnet, um noch den Besuch der laufenden Gerhard-Richter-Ausstellung zu ermöglichen.

Der Kultur-Lockdown, der nun seit Mitternacht in Kraft ist, trifft Museen und Opernhäuser, Theater und Kinos, Konzertveranstalter, Kabarettbühnen und ...