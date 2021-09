Oliver Ressler: Kunst, die den zivilen Widerstand würdigt

Seit über 25 Jahren thematisiert Oliver Ressler mit seiner Arbeit die Klimakrise. Wie aus Bohrköpfen ein Monument des Ungehorsams wird.

Da hatten selbst Stars wie Kiefer Sutherland und Mick Jagger das Nachsehen: Als rund zweihundert Klimaaktivisten 2019 am Tag der Preisverleihung den roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig besetzt hatten, richteten sich alle Kameras auf die Demonstranten. Die Frauen und Männer in ihren weißen Gewändern stießen mit ihren Botschaften in Sachen Umweltschutz und Kapitalismuskritik weltweit auf Resonanz. "Mit einem minimalen Aufwand wurde so eine gigantische Reichweite an medialer Öffentlichkeit erreicht", sagt der österreichische Künstler Oliver Ressler, der bei diesem Akt ...