Open Mind in der Argekultur: Intensive Berührung mit dem digitalen Raum

Mit dem Open Mind Festival eröffnet die Argekultur einen dritten Spielraum, eine digitalen.

Die Argekultur hat ein neues Foyer bekommen. Erstmals bespielt wird es in der kommenden Woche. Dabei ist es ein Foyer, das es noch gar nicht gibt, jedenfalls nicht analog. "Das Bauprojekt ist längst nicht finanziert und von der Umsetzung weit weg", sagt Argekultur-Leiter Sebastian Linz am Mittwoch. Betreten wird man das Foyer dennoch können - quasi als dritte Spielstätte neben Saal und Studio beim Open Mind Festival in der kommenden Woche. Denn es gibt das Foyer "jetzt schon im digitalen ...