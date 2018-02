"Oper!" von Friederike Mayröcker ist "Hörspiel des Jahres?

Friederike Mayröckers Hörstück "Oper!" in einer Bearbeitung von Otto Brusatti ist am Freitagabend im Wiener RadioKulturhaus als "Hörspiel des Jahres 2017" ausgezeichnet worden. Die zum 25. Mal durchgeführte Publikumswahl wurde mit klarer Mehrheit entschieden. Der zum elften Mal vergebene "Hörspielpreis der Kritik" ging an "Spaziergänge eines einsamen Träumers" von Mischa Zickler.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Friederike Mayröcker: "Oper!" ist Hörspielfassung eines Bühnenstücks