Opus Klassik Preis an Anne-Sophie Mutter und Jonas Kaufmann

Die Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Sänger Jonas Kaufmann sind Preisträger des diesjährigen Opus Klassik. Mutter wurde als "Instrumentalistin des Jahres" geehrt, Kaufmann für sein Album "Wien" in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen". Die Auszeichnungen wurden am Sonntag in Berlin vergeben. Weitere Preisträger sind die Dirigentin Mirga Grazinyte-Tyla, der Tenor Daniel Behle sowie die Sopranistin Diana Damrau für ihre Einspielung von Richard Strauss' "Vier letzte Lieder".

SN/APA (AFP/Archiv)/Tobias Schwarz Auszeichnung für Anne-Sophie Mutter

Quelle: SN