Orchestergraben: Die Harfe ist weiblich, die Tuba ist männlich

Eine neue Untersuchung kommt zu dem Schluss: Je geringer die Bezahlung, desto größer ist der Frauenanteil in deutschen Orchestern. Auch bei der Wahl des Instruments lassen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen.

94 Prozent der Harfen in deutschen Orchestern werden von Frauen gezupft, und an zwei Drittel aller Flöten tirilieren Frauen. Hingegen sind 95 Prozent der Pauken und Schlagwerke in Männerhand, ebenso 96 Prozent der Posaunen. Den höchsten Männeranteil hat die Tuba mit 98 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung zur Geschlechterverteilung in deutschen Berufsorchestern, die der Deutsche Musikrat und das Deutsche Musikinformationszentrum am Dienstag publiziert haben.

Demnach spielen in den 129 öffentlich finanzierten Orchestern in Deutschland 9884 Musiker ...