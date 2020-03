"Orfeo ed Euridice" mit Virtual Reality in Augsburg

Das Augsburger Staatstheater will bei einer Operninszenierung erstmals eine reale Inszenierung mit Virtual Reality (VR) mischen. Bei "Orfeo ed Euridice" von Christoph Willibald Gluck sollen deswegen ab 16. Mai rund 500 VR-Brillen an das Publikum verteilt werden. In mehreren Szenen sollen die Zuschauer dann die in dem Stück vorkommende Unterwelt per Computeranimation erleben.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Roland Weih Das Publikum bekommt für die Opernvorstellung VR-Brillen