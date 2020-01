"Oscar der Naturfilme" wird im Burgenland vergeben

Der "Naturfilm-Oscar" wird heuer im Burgenland vergeben. Von 28. September bis 2. Oktober geht der "Jackson Wild Summit" im Seewinkel über die Bühne. Das Filmfestival verlässt damit zum ersten Mal in seiner 28-jährigen Geschichte die USA - und zwar in Richtung Burgenland, verkündete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz in Frauenkirchen.

Für das Burgenland sei es eine Auszeichnung, sagte Doskozil