Oscar für die beste Regie geht an Chloè Zhao

Die ersten großen Preise der 93. Oscar-Gala sind vergeben: Als beste Regisseurin wurde dabei Chloè Zhao für ihr Porträt einer Einsamen, "Nomadland", ausgezeichnet. In dem Drama spielt Frances McDormand eine Witwe, die sich alleine durch die Weiten der USA treiben lässt. Zhao unterstrich in poetischen Worten, dass sie immer noch an das Gute im Menschen glaube.

Zuvor hatte der Brite Daniel Kaluuya für seine Rolle im schwarzen Bürgerrechtsdrama "Judas and the Black Messiah" die Statuette als bester Nebendarsteller entgegengenommen. Dabei hatte sich der 32-Jährige anfangs mit einem kleinen Gebet bei Gott bedankt. Kaluuya spielt in dem Film über die Black Panther Party den Aktivisten Fred Hampton. Er wurde bereits 2018 für seine Rolle in dem Horrorfilm "Get Out" für den Oscar nominiert.

Zum Auftakt hatte Schauspielerin Regina King in einem live inszenierten Filmcredit das Bahnhofsgebäude der Union Station in Los Angeles City betreten. Diese dient, anders als traditionell, heuer nämlich anstelle des Dolby Theatres in Hollywood als Hauptaustragungsort des Events. 170 Stars samt Anhang fanden sich in dem historischen Bahnhofsgebäude ein, während im Dolby die Showelemente Platz finden sollen.

Zu Beginn wurden die beiden Drehbuchkategorien vergeben. Der Preis für das beste Originaldrehbuch ging dabei an das Rachedrama "Promising Young Woman": Die Britin Emerald Fennel, die den Film auch inszeniert hat, zeigte sich überwältigt. "Sie sagten: Schreib eine Rede. Aber natürlich habe ich keine geschrieben, weil solche Dinge normalerweise nicht passieren." Die Statue sei "so schwer und so kalt", lachte die Filmemacherin. Florian Zeller und Christopher Hampton durften sich indes über einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ("The Father") freuen, wobei beide nicht in Los Angeles vor Ort waren, sondern ihre Statuetten in Paris respektive London entgegennahmen.

Gleich im Anschluss musste Österreichs kleine Oscar-Hoffnung, Jasmina Zbanics rot-weiß-rot-koproduziertes Bosnienkriegsdrama "Quo vadis, Aida?" sich in der Kategorie des Auslandsoscars geschlagen geben. Das Werk war von Bosnien-Herzegowina eingereicht worden, zog aber gegen Thomas Vinterbergs Trinkerparabel "Der Rausch" aus Dänemark in der Kategorie des besten internationalen Spielfilms den Kürzeren. "Ma Rainey's Black Bottom" konnte indes in den beiden Kategorien Make-up und Haare sowie Kostüme seine ersten beiden Trophäen für sich reklamieren.

Die 93. Oscar-Gala kommt luftig-leicht und zugleich redelastig wie selten daher. Bei der Preisverleihung im sonnendurchfluteten Ambiente der Union Station in Los Angeles City verzichtete man auf Ausschnitte aus den nominierten Werken ebenso wie auf große Showelemente.

