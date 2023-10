Oscarpreisträger Spike Lee erhält eigene Schau in New York

Oscarpreisträger Spike Lee (66) wird mit einer Ausstellung im New Yorker Brooklyn Museum geehrt. "Spike Lee: Creative Sources", die ab Freitag bis zum 4. Februar zu sehen sein soll, gibt mit Fotos, Plakaten, Sportmemorabilia, Videos und Gemälden einen Einblick in Leben und Werk des Filmregisseurs und -produzenten. Der in Brooklyn lebende Filmemacher ist vor allem für seine gesellschaftskritischen Filme zum Thema Rassismus bekannt wie "Malcolm X" oder "BlacKkKlansman".

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/L Spike Lee wird zum Ausstellungsobjekt in New York

(S E R V I C E - www.brooklynmuseum.org/exhibitions/spike_lee)