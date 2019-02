Oscars-Zuschauerzahlen erstmals nach Jahren wieder gestiegen

Viel ist diskutiert worden über Änderungen bei der Oscar-Verleihung: die Gala fand dieses Jahr ohne Moderator statt und war kürzer als in den vergangenen Jahren - bei den Zuschauerzahlen hat sich das ausgezahlt. Nachdem in den vergangenen vier Jahren immer weniger Menschen die Gala in Hollywood am Fernseher verfolgten, stiegen sie dieses Jahr erstmals wieder an, wie der US-Sender ABC mitteilte.

SN/APA (AFP/GETTY)/Lars Niki 29,6 Millionen Menschen verfolgten laut ABC die Show